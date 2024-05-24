Россияне все чаще нарушают работу Starlink в Украине – NYT

Россия развернула передовые технологии для препятствования работы спутникового интернета Starlink в Украине. Об этом пишет The New York Times, сообщает Зеркало недели.

Незадолго до того, как российские войска пересекли северную границу Украины в этом месяце, военнослужащие 92-й штурмовой бригады ВСУ потеряли жизненно важный ресурс. Спутниковый интернет Starlink, используемый солдатами для связи, сбора разведданных и атак беспилотников, стал работать с перебоями. Причина — усиление вмешательства России.

Украинские чиновники говорят, что когда российские войска в этом месяце начали наступление в Харьковской области, они развернули более мощное электронное оружие и более сложные средства, чтобы нарушить работу системы Starlink. Эти достижения представляют серьезную угрозу для Украины, которой часто удавалось перехитрить российскую армию с помощью передовой связи и других технологий.

Новые неисправности стали первым случаем, когда россияне повлекли за собой широкомасштабные перебои в работе Starlink. Если им это удастся и дальше, это может означать тактическое изменение в войне, что подчеркнет уязвимость Украины и ее зависимость от услуг, оказываемых компанией Илона Маска. Соединенные Штаты и правительства других стран сотрудничают со SpaceX, но эти сбои поднимают более широкие вопросы надежности Starlink в борьбе с более технически совершенным противником.

В интервью этой неделе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал, что в недавних атаках России на Starlink, по-видимому, использовали новые и более совершенные технологии. Ранее этот сервис отлично противостоял помехам на полях сражений. Россияне сейчас "тестируют разные механизмы, чтобы нарушить качество связи Starlink, потому что это так важно для нас", сказал Федоров, не раскрывая подробностей того, что он назвал "мощными" системами электронного оружия.

Некоторые эксперты утверждают, что Россия стала лучше вмешиваться в сигнал между спутниками и наземными терминалами Starlink, используя мощные и точные средства глушения. Другие предполагают, что работу сервиса нарушило специализированное электронное оружие, установленное на беспилотниках, которые могут препятствовать сигналам GPS — глобальной системе позиционирования, используемой для определения местоположения спутников", — пишет газета.

Резкое увеличение количества пользователей Starlink также может ухудшить качество обслуживания. В некоторых случаях технические ограничения, призванные воспрепятствовать российским войскам использовать Starlink, привели к ухудшению обслуживания украинских солдат на линии фронта.