Оккупанты имеют частичный успех в Ивановке на Харьковщине – Генштаб

В четверг на фронте произошло 113 боевых столкновений. С начала этих суток оккупанты атаковали Силы обороны Украины 37 раз. Украинские военные удерживают позиции, кое-где контратакуют. В то же время россияне имеют частичный успех вблизи населенного пункта Ивановка на Купянском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:00 24 мая.

По уточненной информации, за прошедшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара с применением 13 ракет, 57 авиаударов с применением 97 КАБов, более 987 ударов дронами-камикадзе, из которых fpv – 978. Также оккупанты совершили более четырех тысяч обстрелов из разных видов вооружения, в том числе 147 – с применением реактивных систем залпового огня.

Силы обороны Украины продолжают сосредоточивать основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах с целью срыва планов оккупантов по продвижению в Донецкой, Луганской и части Харьковской областей. Украинские воины уверенно удерживают позиции и благодаря умелым действиям уничтожают захватчика, кое-где контратакуют.

С начала текущих суток произошло 37 боевых столкновений. Захватчики произвели 494 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе – 10 из РСЗО. Враг нанес один авиаудар с применением управляемой авиабомбы. Также российские захватчики задействовали для своей безосновательной агрессии 13 дронов-камикадзе.

В Харьковском направлении российский агрессор трижды пытался штурмовать позиции наших войск. Силы обороны отразили атаку в направлении населенного пункта Липцы. Продолжаются боевые действия в Глубоком и Волчанском районах. Ситуация контролируемая, потери позиций не допущены.

В то же время, наши подразделения продолжают меры по усилению устойчивости обороны. За прошедшие сутки общие потери захватчиков в этом направлении составили 137 человек, из них 31 – безвозвратные, и 23 единицы вооружений и военной техники. Уничтожен один вражеский танк, два орудия, один РСЗО, БпЛА, два автомобиля, пять единиц спецтехники. Повреждены – два танка, одна ББМ, шесть пушек, и два автомобиля противника.

На Купянском направлении с начала суток происходило десять боевых столкновений. Наши защитники успешно отразили одну атаку российских захватчиков в направлении Дружелюбовки. В районах Петропавловки, Ивановки, Стельмаховки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются. Вблизи Ивановки противник имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки.

Вчера оккупанты потеряли на Купянском направлении 353 человека (из них 117 – безвозвратных) и 81 единицу ВВТ. В частности, уничтожены танк, две боевые бронемашины, два автомобиля, 68 БпЛА. Поврежден танк, две ББМ, три пушки, два автомобиля. Также взлетели на воздух блиндаж и пять складов боеприпасов.

На Лиманском направлении продолжается отпор попыткам российских захватчиков продвинуться в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские воины отбивают атаку противника в районе Спорного. Потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении с начала суток наши подразделения помешали атаке противника в направлении Клещеевки. Враг успеха не имел.

В Покровском направлении ситуация контролируемая. Интенсивность боевых действий сегодня снизилась, в настоящее время противник не совершал наступательных действий. За минувшие сутки враг потерял здесь в общей сложности 263 человека в живой силе. Также вчера наши воины уничтожили российский штурмовик Су-25, по одному авто и ББМ. Поврежден один танк и две боевые бронированные машины противника.

На Кураховском направлении украинские воины уже отразили три атаки оккупантов. Враг в настоящее время продолжает наступательные действия в районе Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны.

На Ореховском направлении остановлена атака российских захватчиков вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, была отражена атака врага в районе Крынок. При этом наши воины проводят мероприятия по усилению оборонных рубежей. На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.