Стоимость нефти стабилизировалась в ожидании встречи ОПЕК+

Цены на нефть почти не меняются в пятницу, трейдеры ждут встречи ОПЕК+, сообщает Enkorr.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по киевскому времени составляет $81,35 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже, чем для закрытия предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,54 (0,7%), до $81,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене в настоящее время на $0,04 (0,05%), до $76,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,7 (0,9%) до $76,87 за баррель.

Обе марки завершили в минусе четвертую сессию подряд.