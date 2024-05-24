В ВСУ отметили замедление наступления РФ в Харьковской области

В связи с российским наступлением ситуация на севере Харьковской области сейчас "достаточно сложная". Об этом сказал в интервью ABC News командир 57-й мотопехотной бригады Александр Вакулин, сообщает Зеркало недели.

"Бои продолжаются. Нам удалось замедлить продвижение противника" , — заявил он.

Украинские военные стабилизировали фронт, и российские войска уже не продвигаются так быстро, как это было в первые дни их наступления. Но россияне все еще достигают значительных успехов. Бакулин подчеркнул, что у россиян "все еще есть резервы, и они введут их в бой".

Недавно была утверждена американская военная помощь Украине на сумму около 60 миллиардов долларов, но оружие и боеприпасы все еще не поступили, и их нехватка в последние несколько месяцев оказывает реальное влияние на ход боевых действий.

Александр Бакулин отметил, что "без этой помощи, без этого оружия, снарядов, всего, без этого мы не смогли бы продолжать воевать против России просто потому, что нас гораздо меньше, чем россиян".

Война еще далека от завершения, а недостаток тяжелого вооружения все еще критически важен. Бакулин сказал, что он признает, что американская поддержка необходима для ведения войны, несмотря на определенные разногласия в Конгрессе относительно объема финансирования, который США пообещали предоставить Украине.