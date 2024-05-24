В Украине днем несколько часов не будут выключать электричество - Yasno
Энергетики улучшили свой прогноз по отключению электричества: с 11:00 до 14:00 ограничения потребления не будет. Об этом заявил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, сообщает Экономическая правда.
"НЭК Укрэнерго в очередной раз улучшает свой дневной прогноз - с 11 до 14 без отключений", - написал он.
Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.