В Украине днем несколько часов не будут выключать электричество - Yasno

Энергетики улучшили свой прогноз по отключению электричества: с 11:00 до 14:00 ограничения потребления не будет.﻿ Об этом заявил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, сообщает Экономическая правда.

"НЭК Укрэнерго в очередной раз улучшает свой дневной прогноз - с 11 до 14 без отключений" , - написал он.

Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.