В Минобороны озвучили число украинцев, обновивших данные через "Резерв+"

Именно через мобильное приложение "Резерв+", разработанное Министерством обороны, граждане Украины желают актуализировать свои военно-учетные данные.﻿ Об этом в эфире заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть три возможности обновить свои данные - это ТЦК, ЦНАП и "Резерв+". Напомню, что в мае этого года мобилизация не начиналась, она продолжается, ведь продолжается агрессия РФ. То есть нужно подкрепление на линии боевого соприкосновения. Нужны люди, которые будут сдерживать врага. Сейчас приложение "Резерв+" стало наиболее популярным" , - пояснил Лазуткин.

По его словам, около миллиона человек обновили свои данные именно через "Резерв+".

"Около 11 тыс. украинцев сделали это за пределами нашей страны в Польше, Германии, Чехии и Канаде. Также около 120 тыс. военнообязанных женщин уточнили свои данные через приложение "Резерв+". 145 тыс. людей, которые забронированы или имеют отсрочку, также выполнили норму закона. Очевидно, именно через приложение "Резерв+" украинцы имеют желание обновлять свои данные" , - отметил Лазуткин.

Представитель Минобороны добавил, что в первые дни работы "Резерв+" имел некоторые сбои из-за перегрузки серверов, но сейчас все работает.