Украина официально начинает переговоры с Польшей о соглашении по безопасности

Украина и Польша 24 мая начинают официальные переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности между государствами. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидава-Блонской, сообщает Укринформ.

"Сегодня очень важный день в истории отношений наших государств. Сегодня мы начинаем официальные переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Польшей" , – проинформировал он.

По его словам, стороны стремятся, чтобы это соглашение было максимально амбициозным.

Спикер украинского парламента также сообщил, что во время встречи со своей польской коллегой обсудили все вопросы, касающиеся сотрудничества между двумя государствами: обороны, защиты Украины, вопросы, связанные с формированием международно-компенсационного механизма, а также вопросы сотрудничества между парламентами.

Кроме этого, Стефанчук выразил благодарность за активное участие Польши в поддержке Украинского государства и Формулы мира Президента Зеленского, а также за участие на самом высоком уровне Польши в Саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня этого года.

Напомним, Украина заключила уже девять двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины.