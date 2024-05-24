В БЭБ назвали заявление Dragon Capital о давлении на бизнес манипуляцией

Заявления о давлении со стороны БЭБ на одну из компаний Dragon Capital не соответствуют действительности, расследование велось по факту уклонения от уплаты налогов.﻿ Об этом заявили в Бюро экономической безопасности, сообщает Экономическая правда.

"Расследование по поводу деятельности упоминавшейся компании происходило по факту уклонения от уплаты налогов. Для проверки имеющейся информации детективы БЭБ провели ряд следственных действий. После этого, 29 февраля 2024 года, уголовное производство по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины детективами ТУ БЭБ в г. Киеве было закрыто" , - говорится в сообщении.

Что касается уголовного производства ТУ БЭБ во Львовской области - в мае этого года оно было направлено прокуратурой в БЭБ от Национальной полиции Украины. В рамках проверки изложенных данных детективы направили запрос о предоставлении информации в адрес упомянутой компании. Сейчас готовятся материалы о закрытии этого уголовного производства.

В бюро отметили, что расценивание факта "открытия уголовного производства как давления на бизнес со стороны детективов является манипуляцией".

"Согласно действующему законодательству, именно осуществление досудебного расследования в уголовном производстве наделяет детектива процессуальными полномочиями для сбора и анализа информации, что позволяет всесторонне изучить обстоятельства дела" , - добавили в пресс-службе.

Напомним, группа компаний Dragon Capital Томаша Фиалы заявляет о продолжении давления правоохранительных органов на бизнес, в частности со стороны Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев Dragon Capital столкнулся с тем, что органы БЭБ проявляют повышенное внимание к деятельности торгово-развлекательного центра Victoria Gardens (ТРЦ VG) - одного из ключевых активов инвестиционной компании, который был приобретен у турецких бизнесменов в марте 2018 года.