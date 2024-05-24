В Минздраве назвали количество зарегистрированных пациентов с ПТСР
В электронной системе здравоохранения зарегистрированы 23 тысячи пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Укринформ.
"За 2023 год в электронной системе здравоохранения было 23 тысячи диагнозов", - сказал Ляшко.
По его словам, информация о количестве военных с таким диагнозом будет обнародована после победы Украины в войне.
Министр отметил, что ПТСР лечится, хотя это и нелегкий процесс, поэтому при определенных симптомах необходимо обратиться к психологу или к семейному врачу, чтобы не было дальнейших осложнений.
Ляшко подчеркнул, что лечить болезнь намного дольше и тяжелее, чем ее профилактировать.
"Мы в поисках инновационных методов лечения, и мы в Украине открыты для проведения клинических исследований. Сейчас на базе нашего центра "Лесная поляна" в Пуще Водице начинаем более подробно изучать психоделическую терапию и готовы делать клиническую базу для того, чтобы это изучать. Поэтому надо в этом направлении двигаться", - сказал министр.