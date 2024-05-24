КНДР готовит запуск еще одного разведывательного спутника – Южная Корея

Военные Южной Кореи обнаружили признаки подготовки Северной Кореи к запуску еще одного военного спутника-разведчика, сообщает Укринформ.

"Очевидные признаки подготовки к запуску военного разведывательного спутника Северной Кореи недавно были обнаружены в районе Тонгчангри. Южнокорейские и американские разведывательные органы внимательно отслеживают соответствующую деятельность" , - сказал представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Северокорейский полигон для запуска спутников Сохе расположен в Тонгчанг-ри в северо-западной провинции Северный Пхенган.

Отмечается, что в декабре Пхеньян пообещал запустить еще три спутника-шпиона в этом году через месяц после успешного вывода своего первого на орбиту.

Ранее в этом году министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил журналистам, что спутник КНДР Malligyong-1 оборачивается вокруг Земли без активности.

Южная Корея планирует к 2030 году вывести на околоземную орбиту около 60 малых и микроразмерных разведывательных спутников для укрепления собственных возможностей мониторинга угроз со стороны КНДР.