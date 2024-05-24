Дела Евромайдана: Закрыто производство по начальникам "Беркута" и эксчиновнику МВД

Шевченковский райсуд Киева закрыл уголовное производство в отношении 4 начальников "Беркута" и экс-начальника управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Олега Мариненко по делам о разгоне Евромайдана 30 ноября и 1 декабря 2013 года. Соответствующее решение принял судья Циктич, сообщает Цензор.НЕТ.

Один из потерпевших Сергей Колоша указал, что закрытие дела сегодня приведет к неверию общества в правосудие и в следующий раз люди будут добиваться справедливости судом Линча.

В деле фигурировали заместители командира Киевского беркута Андрей Дидюк и Николай Тягнирядно, командиры 3-й и 4-й рот Евгений Антонов и Юрий Шевченко, а также экс-начальник управления гражданской безопасности ГУ МВД в Киеве Олег Мариненко, которых обвиняли в превышении служебных полномочий и препятствовании мирным собраниям 30.11.2013. Мариненко также инкриминируется эпизод избиения на Банковой 1 декабря 2013 года с дополнительным обвинением в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и препятствовании деятельности журналистов.

Производство закрыли в связи с истечением сроков давности для привлечения к ответственности.

Дело рассматривалось почти 10 лет, в нем было около 170 потерпевших. Часть из них обратилась в суд с ходатайством не закрывать дело, несмотря на то, что обвиняемые и их адвокаты в течение длительного времени затягивали рассмотрение дела в суде.

Адвокат потерпевших Виктория Дейнеко рассматривает возможность продолжить обжалование через Европейский суд по правам человека. Также она отметила, что для тех, кто подал гражданские иски теперь встанет вопрос о том, чтобы самим доказывать вину беркутовцев в судах.

Сами "беркутовцы" комментировать решение суда не захотели, а заместитель командира "Беркута" Олег Мариненко на вопрос журналистки Общественного, ответил, что именно "тоже может тыкать ей телефоном в лицо".