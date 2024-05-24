В Украине объявиляли тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К (Обновлено)
Во всех регионах Украины днем 24 мая объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К – носителя ракет "Кинжал".
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", – говорится в сообщении.
В 13:47 объявили об отбое угрозы. Сообщений о пусках ракет не было.
В то же время активность вражеской тактической авиации на востоке сохраняется. ВСУ предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.