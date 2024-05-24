В МЗС Молдовы заявили, что РФ использует страну для испытаний технологий влияния

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что Россия использует его страну для испытания своих новых технологий влияния и вмешательства, чтобы впоследствии использовать их в других странах. Об этом Попшой сказал в интервью Digi24, сообщает Новое время.

«Одним из объяснений может быть географическое расположение вблизи Украины, другим — интересы Российской Федерации и готовность различных актеров в Республике Молдова предавать национальные интересы и граждан ради продвижения иностранной повестки дня» , — сказал он.

Глава МИД Молдовы также отметил, что его страна остается уязвимой к угрозам из-за слабости в борьбе с дезинформацией и в киберпространстве, а также из-за коррупции.

«Все эти факторы делают нас уязвимыми, и Российская Федерация использует Республику Молдова как питомник, как чашку Петри, чтобы испытать свои новые технологии влияния и вмешательства, а затем, если они окажутся эффективными, использовать их в других местах» , — подчеркнул Попшой.

Министр иностранных дел Молдовы призвал международных партнеров помочь дать отпор этим угрозам, чтобы эти тактики гибридной войны не были экспортированы в другие страны.