Зеленский приехал в Харьков: собрал совещание о ситуации в регионе
Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая приехал в Харьков, где провел оперативное совещание о ситуации с боевыми действиями в Харьковской области и подготовке региона к отопительному сезону.
Об этом говорится в сообщении Зеленского в соцсетях.
"Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону.
Доклады по обороне области, в частности, на Волчанском направлении, восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание – обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся вражеским обстрелам", – говорится в сообщении.