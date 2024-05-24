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Зеленский приехал в Харьков: собрал совещание о ситуации в регионе

Зеленский приехал в Харьков: собрал совещание о ситуации в регионе
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая приехал в Харьков, где провел оперативное совещание о ситуации с боевыми действиями в Харьковской области и подготовке региона к отопительному сезону.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в соцсетях.

"Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону.
Доклады по обороне области, в частности, на Волчанском направлении, восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание – обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся вражеским обстрелам", – говорится в сообщении.

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