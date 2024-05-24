Зеленский приехал в Харьков: собрал совещание о ситуации в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая приехал в Харьков, где провел оперативное совещание о ситуации с боевыми действиями в Харьковской области и подготовке региона к отопительному сезону.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в соцсетях.

"Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону.