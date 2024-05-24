Танки, HIMARS и снаряды: новый пакет помощи от Германии

Германия объявила о новым пакете военной помощи для Украины. Среди прочего, в него вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Полный перечень содержимого нового пакета военной поддержки от Германии выглядит следующим образом:

десять основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);

3 реактивные системы залпового огня HIMARS;

20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;

8 500 снарядов 155 мм;

20 разведывательных беспилотника VECTOR с запасными частями;

34 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;

одна бронированная инженерная машина DACHS;

одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

четыре противоминных танков WISENT 1 с запасными частями;

два противоминных плуга;

16 автоцистерн Zetros;

400 светодиодных ламп;

530 штурмовых винтовок MK 556;

80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысячами патронов;

111 винтовок CR 308;

1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.