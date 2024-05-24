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Танки, HIMARS и снаряды: новый пакет помощи от Германии

Танки, HIMARS и снаряды: новый пакет помощи от Германии
Фото: Рixabay

Германия объявила о новым пакете военной помощи для Украины. Среди прочего, в него вошли артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Полный перечень содержимого нового пакета военной поддержки от Германии выглядит следующим образом:

  • десять основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (совместно с Данией);
  • 3 реактивные системы залпового огня HIMARS;
  • 20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
  • 8 500 снарядов 155 мм;
  • 20 разведывательных беспилотника VECTOR с запасными частями;
  • 34 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
  • один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;
  • одна бронированная инженерная машина DACHS;
  • одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
  • четыре противоминных танков WISENT 1 с запасными частями;
  • два противоминных плуга;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 400 светодиодных ламп;
  • 530 штурмовых винтовок MK 556;
  • 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысячами патронов;
  • 111 винтовок CR 308;
  • 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Германия оказывает поддержку Украине посредством поставок федеральных войск и промышленных товаров, финансируемых из федеральных фондов.

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