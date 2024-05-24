Авиация РФ за два дня уронила на Белгородскую область четыре бомбы

Российские военные самолеты продолжает бомбить собственную территорию, роняя на нее свои авиационные боеприпасы. Об этом со ссылкой на местные экстренные службы информировал ASTRA, сообщает Новое время.

Согласно его данным, всего за последние двое суток на Белгородскую область было сброшено сразу четыре авиабомбы ФАБ-250.

«22 мая у жилого дома на улице Лесной в селе Ясные Зори Белгородского района нашли ФАБ-250. Жителей улицы эвакуировали. 23 мая ФАБ-250 упала на территорию охотничьего хозяйства в поселке Поляна в Шебекинском городском округе. В этот же день еще две ФАБ-500 нашли в поле у села Пристень этого же округа» , — говорится в сообщении.

В свою очередь The Insider отмечает, что с начала 2024 года на регион упало уже 38 российских авиабомб различных модификаций и одна ракета Х-59.