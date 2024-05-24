Пограничники обнаружили в Тисе еще одного утопленника
В Закарпатье пограничники обнаружили в реке Тиса тело еще одного погибшего мужчины.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Отмечается, что тело несло течением вдоль берега. Погибшим оказался жителем Закарпатья 1975 года рождения.
"На место вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Тело вытащили на берег. Какие обстоятельства заставили гражданина оказаться в реке, унесшей его жизнь, – устанавливает следствие", – говорится в сообщении.
По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения в Тисе утонули более 30 мужчин, однако реальное количество погибших может быть больше.
В начале мая в реке снизился уровень воды, поэтому пограничники стали находить больше тел.