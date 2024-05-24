АТЕШ: РФ эвакуирует своих военных из Джанкоя и восстанавливает аэродромы в Крыму

Россияне начали эвакуацию своих военнослужащих из временно оккупированного Джанкоя в Крыму, и активно восстанавливают аэродромы в глубине полуострова.﻿ Об этом говорится в сообщении партизанского движения АТЕШ.

Украинские агенты из различных подразделений ВС РФ сообщают, что российские войска начали эвакуацию части своего личного состава из Джанкоя и активное восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине Крыма, таких как Кировское (в районе Феодосии) и Багерово (в районе Керчи).

t.me/atesh_ua

t.me/atesh_ua

Однако, по данным партизан, несмотря на все усилия, оккупанты не смогут построить закрытые укрытия для своих самолетов из-за сложных технологических процессов, высокой стоимости строительства и значительных временных затрат.

Действия россиян, по мнению АТЕШ, свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму накануне новых успешных атак украинских войск.