Премьер Польши не исключил открытие одного из пунктов пропуска на границе с Беларусью
Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключает открытия одного из пограничных переходов с Беларусью, закрытых в связи с миграционным давлением режима Александра Лукашенко, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает RMF24.
Речь идет о пункте в Бобровниках.
Это якобы разблокирует важную часть польского малого и среднего бизнеса, связанного с прямой торговлей между белорусами и поляками, заявил Дональд Туск в пятницу во время открытой встречи в Белостоке.
"Я сразу оговорю, я не приму этого решения, если военное и пограничное командование будет иметь однозначно негативное мнение, что это может иметь массовое негативное влияние на нашу безопасность", – добавил премьер-министр.
Глава правительства отметил, что решение может быть принято в течение нескольких дней. Дональд Туск подчеркнул, что он максимально далек от жестов в сторону белорусского режима, и возможное открытие границы не следует трактовать таким образом.
Ранее с инициативой открытия пограничного перехода с Беларусью выступали, в частности, предприниматели, связанные с соглашением "Единый Восток". Они утверждали, что закрытая граница означает все более сложную ситуацию для их компаний. Они хотят дальнейшей компенсации и программы помощи.
"Перед встречей с воеводой я обсудил, как помочь предпринимателям, которые потеряли от закрытия границы", – сказал премьер-министр.
Между Польшей и Беларусью существует девять пограничных переходов различного типа (автомобильные, железнодорожные, пешеходные, велосипедные и речные).
Сейчас только один пункт пересечения открыт для пассажирских перевозок: Тересполь-Брест.
Грузовые перевозки осуществляются через соседний переход Корощин (Кукурики)-Козловичи.
Напомним, подавляющее большинство поляков поддерживают меры по усилению границ с Россией и Беларусью.
Премьер-министр Дональд Туск объявил в субботу, 18 мая, что на укрепление восточной границы Польши будет выделено 10 миллиардов злотых. Элементом укрепления границы должно стать создание системы укреплений.