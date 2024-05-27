Удар по "Эпицентру" в Харькове: количество погибших возросло

Число погибших в результате ударов авиабомбами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 15. Еще 44 человека пострадали. Среди погибших – 12-летняя девочка и ее мать.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Спасатели разобрали около 30% завалов. Приходится приостанавливать работы во время сигналов воздушной тревоги. Ведь оккупант не впервые применяет тактику двойных ударов. Спасатели продолжают разбирать завалы, искать тела и остатки погибших" , – говорится в сообщении.

Психологи ГСЧС оказывают помощь родным погибших и пострадавшим.