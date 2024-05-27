Удар по "Эпицентру" в Харькове: количество погибших возросло до 16

Число погибших в результате ударов авиабомбами по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 16. Еще 46 человек пострадали. Среди погибших – 12-летняя девочка и ее мать.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Спасатели разобрали около 30% завалов. Приходится приостанавливать работы во время сигналов воздушной тревоги. Ведь оккупант не впервые применяет тактику двойных ударов. Спасатели продолжают разбирать завалы, искать тела и остатки погибших" , – говорится в сообщении.

Психологи ГСЧС оказывают помощь родным погибших и пострадавшим.

Обновлено в 13:12. Стало известно о еще одной жертве. Таким образом, количество погибших возросло до 16, сообщили﻿ в ГСЧС.

Также количество пострадавших возросло с 44 до 46.