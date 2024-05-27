Британская разведка: РФ издает журнал с цитатами Сталина для воспитания солдат

Разведка Великобритании посвятила свой обзор недавно изданному в России журналу "Политрук", который призван помочь с воспитанием российских солдат, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в публикации британского Минобороны за 27 мая.

Во вступительной статье заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Горемыкина, который возглавлял Главное политическое управление Вооруженных сил, четко указано, что новый журнал в значительной степени опирается на наследие военных изданий советских времен, направленных на политическое образование военнослужащих.

Горемыкин цитирует Сталина, говоря о "важности политического образования солдат, которые должны смертельно ненавидеть врага".

"Журнал подчеркивает, что враг в Украине сегодня такой же, как и враг, с которым боролся Советский Союз, а именно – нацисты. Карта Украины, опубликованная в журнале, используется для поддержки аргументов, ставящих под сомнение подлинность украинской государственности, а следовательно, оправдывают вторжение" , – говорится в обзоре.

Британская разведка отмечает, что этот журнал отражает политизированное использование истории, которое стало заметной чертой российской образовательной политики в последние годы, особенно после вторжения в Украину, и продолжает подпитывать силовые нарративы, которые Россия использует для воздействия на своих военнослужащих и населения в целом.