На отдельных участках Харьковского направления ВСУ имеют успех – Генштаб

За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. ВСУ преуспевают на отдельных участках Харьковского направления.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:30 27 мая.

В целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением 17 ракет, 61 авиаудар (в том числе с применением 98 КАБ), более 3400 обстрелов из разных видов вооружения, в том числе 102 – с применением реактивных систем залпового огня. Также противник применил более тысячи дронов-камикадзе и других ударных БПЛА.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пункт управления противника, 17 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов.

С начала этих суток произошло 29 боевых столкновений. Захватчики совершили 706 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 24 – с применением РСЗО. Враг нанес три авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб. Еще 51 раз оккупанты атаковали дронами-камикадзе.

На Харьковском направлении наши воины сегодня отразили атаку агрессора в направлении Липцев. Украинские подразделения воплощают меры по улучшению рубежей обороны, на отдельных участках преуспевают. За вчерашние сутки враг потерял в этом направлении 191 оккупанта, среди которых 63 человека – это безвозвратные потери. Кроме того, наши воины уничтожили два танка, две артиллерийские системы, девять БПЛА и 11 автомобилей и семь единиц спецтехники. Нанесено поражение также по 24 блиндажам противника.

На Купянском направлении с начала суток противник четырежды пытался улучшить тактическое положение. Напряженная ситуация в районе Петропавловки. В районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Невское атаки отражены. Продолжается бой в районе Грековки. Ситуация контролируется. За прошедшие сутки на Купянском направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 114 человек, из них 42 – безвозвратные. Уничтожена одна зенитная установка, одна МТ-ЛБ и два склада боеприпасов. Повреждена еще одна артсистема противника.

На Северском направлении украинские воины отражали пять штурмовых действий захватчиков. Остановлены три атаки. Продолжаются боевые столкновения в районах Спорного и Выемки. Ситуация напряженная.

На Краматорском направлении противник предпринял неудачную попытку атаковать в районе Клещеевки.

На Покровском направлении Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника. Продолжаются боевые действия вблизи населенных пунктов Сокол, Уманское и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки. За прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 263 человека убитыми и ранеными. Уничтожены танк окупантов, шесть боевых бронированных машин, два авто и два миномета. Кроме того, поврежден один танк, БТР и три автомобиля.

На Кураховском направлении продолжается четыре боевых столкновения в районах Красногоровки, Новомихайловки, Парасковеевки и Константиновки. Ситуация динамична и остается под контролем сил обороны.

На Времивском направлении сегодня ведется оборонное сражение неподалеку от Старомайорского. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении штурмовых действий противника не происходило. В то же время, агрессор оказывает интенсивное огненное влияние на позиции наших войск с целью вытеснения личного состава из переднего края обороны.

На Приднепровском направлении, а именно – на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки. Потери позиций не допущены.

По остальным направлениям обстановка без существенных изменений.