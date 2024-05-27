Россия перебросила в Беларусь военные вертолеты: объявлены совместные учения

Россия перебросила больше 10 бортов военной авиации в Беларусь, там начались совместные учения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает монтиринговый проект "Беларускі Гаюн", Министерство обороны РБ.

"Вчера утром сообщалось, что 25 мая на аэродром "Барановичи" из российской Сещи прибыли два вертолёта Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ. Впоследствии выяснилось, что из РФ в Беларусь было переброшено больше вертолётов.

По уточнённым данным, суммарно 25 мая в "Барановичи" из Сещи (РФ) прибыло 8 вертолётов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ".

Таким образом, по данным аналитиков, сейчас в Барановичах находятся:

2 разведывательных самолета Су-24МР ВКС РФ;

минимум 4 истребителя Су-30СМ ВКС РФ;

8 вертолётов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.

Минобороны Беларуси в свою очередь сообщает, что в период с 27 по 31 мая "в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации и в интересах повышения взаимодействия и выучки органов управления и летного состава, под руководством командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ".

Указано, что к учениям привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ.

"В ходе учения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач.

Основные усилия в ходе ЛТУ направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. Кроме того, на авиационных полигонах экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск".