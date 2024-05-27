Генштаб: За сутки оккупанты совершили почти 3 тысячи обстрелов

С начала суток российская армия совершила более 2900 обстрелов позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов из разных типов вооружения, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.30 27 мая.

В настоящее время произошло 97 боевых столкновений. Наиболее горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском, Купянском, Харьковском и Времовском направлениях.

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 43 авиационных удара с применением 50 КАБов, применил 418 дронов-камикадзе. Совершил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении с начала суток происходило 10 боевых столкновений. Отражены шесть атак противника в районах Липцев, Старицы и Волчанска. Продолжаются бои вблизи Старицы и Тихого. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активно, наносят ущерб врагу.

На Купянском направлении отражены семь атак российских захватчиков в районах н.п. Петропавловка, Степная Новоселовка, Грековка и Невское. На одном из участков враг имеет частичный успех. Кроме того, продолжаются два боя вблизи Мясожаровки. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника.

На Лиманском направлении враг пять раз пытался продвинуться в направлении н.п. Терны. Три атаки отбиты, еще два боевых столкновения продолжаются. Ситуация контролируемая, потери наших позиций не допущены.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменного, Спорного и Выемки. Враг успеха не имел. Напряженной остается обстановка вблизи Белогоровки, где в настоящее время идет бой.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили восемь попыток противника приблизиться к Часовому Яру.

На Покровском направлении подразделения нашей группировки отражали 21 атаку противника. Одиннадцать штурмовых попыток россиян прорваться дальше Очеретиного успеха не имели. Кроме того, украинские воины воспрепятствовали пяти атакам врага в районе Новоселовки Первой. Продолжаются бои вблизи Сокола, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Невельского. На отдельных участках ситуация напряженная. Силы обороны принимают активные меры по недопущению продвижения врага. С начала суток противник потерял более 350 человек в живой силе убитыми и ранеными и 27 единиц вооружений и военной техники. Среди них, в частности, уничтожен один танк, девять боевых бронированных машин, три авто и три пушки.

На Кураховском направлении произошло восемь боевых столкновений. Продолжается бой в районе Красногоровки. Сложная ситуация южнее села Константиновка, где наши воины проводят активные мероприятия по стабилизации.

На Времовском направлении были отражены четыре штурмовых действия противника в сторону Урожайного и два – Старомайорского. В то же время противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону возле Старомайорского, где в настоящее время продолжаются три боя. Ситуация контролируется нашими подразделениями.

На Ореховском направлении российские захватчики потерпели очередную неудачу при попытке штурмовать наши позиции в районе Работино.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу семь попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала текущих суток нанесены поражения по 24 районам сосредоточения личного состава и двух артиллерийских системах.