Мировые лидеры осудили авиаудар Израиля по лагерю беженцев в Рафахе

Мировое сообщество жестко осудило авиаудар Израиля по лагерю переселенцев в Рафахе в Секторе Газа в воскресенье, где по меньшей мере 45 человек погибли, еще более 200 человек ранены. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал авиаудар "трагической ошибкой", сообщает Украинская правда.

Израильские военные утверждали, что смертоносным ударом по лагерю переселенцев убили двух высокопоставленных чиновников ХАМАС. Атака якобы была осуществлена на основе "предварительных данных разведки", которые указывают на то, что чиновники крыла ХАМАС присутствовали на месте, и что они оценили, что "никакого вреда гражданским лицам не будет".

Удар произошел в воскресенье несколько часов после того, как боевики впервые за несколько месяцев обстреляли Тель-Авив ракетами.

Несколько стран призвать Израиль выполнить решение Международного суда ООН, который в пятницу обязал Израиль "немедленно прекратить" свое военное наступление на Рафах.

Ранин Микдад, которая жила в лагере, рассказала журналистам, что израильские силы не предупредили жителей перед тем, как нанести удар по этому району.

"Мы сидели, и вдруг раздался сильный взрыв и пожар. Люди начали кричать. Мы вышли посмотреть, что произошло. ...Всю ночь мы вытаскивали изуродованные тела как взрослых, так и детей. Люди разлетались туда-сюда, нужны были фонарики, чтобы найти останки маленьких детей" , – сказала она.

Несколько союзников Израиля с ужасом отреагировали на сцены из Рафаха и призвали Израиль соблюдать решение Международного суда. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Израиль продолжает "военные действия, которые его попросили прекратить".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в понедельник, что решение Международного суда ООН (МС) для Израиля прекратить военную операцию в городе Рафах на юге Сектора Газа является "обязательным" и его "надо выполнять".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна "сделает все" от нее зависящее, чтобы привлечь израильских чиновников к ответственности после того, как Израиль нанес удар по лагерю беженцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он "возмущен" ударом Израиля по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил "ужасный" удар Израиля по лагерю для переселенцев.

Катар заявил, что удар Израиля может "помешать" переговорам по освобождению заложников и достижению перемирия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что авиаудар, в результате которого погибли десятки людей в лагере для переселенцев в Рафахе в Секторе Газа, был "трагической ошибкой".

"Несмотря на все наши усилия, чтобы не нанести вред тем, кто не причастен, к сожалению, прошлой ночью произошла трагическая ошибка. Мы расследуем это дело" , – заявил он.

Напомним, палестинская группировка ХАМАС в воскресенье впервые за последние месяцы нанесла ракетный удар по одному из районов Тель-Авива в центре Израиля. Израильская армия позже нанесла удар по объекту в Рафахе, который, по данным ЦАХАЛ, использовали боевики.

24 мая международный суд ООН промежуточным решением в рамках межгосударственной жалобы, поданной ЮАР против Израиля в связи с операцией в секторе Газа, приказал Израилю безотлагательно остановить наступление в южном городе Рафах.