РФ может попытаться расширить зону боевых действий в любой момент – ГПСУ

Враг может попытаться в любой момент расширить зону боевых действий на границе, чтобы рассредоточить силы и средства Украины. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как рассказал Демченко, граница с Россией остается непростым направление и несет угрозу. На Харьковской области речь идет о двух направлениях: пункты пропуска "Липцы" и "Волчанск". Там продолжаются действия по недопущению продвижения врага вглубь. На других участках региона пока все стабильно.

"Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе в направлении Сумской области. Потому что те силы и средства, которые враг держит напротив нашей территории, могут свидетельствовать о том, что в любой момент враг может пытаться расширить зоны, где ведутся боевые действия" , - добавил Демченко.

По словам спикера ГПСУ, Россия может прибегнуть к расширению зоны боевых действий с целью рассредоточения сил и средств Украины.