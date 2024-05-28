В Брюсселе упрекнули Венгрию за блокирование помощи Украине

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель упрекнул Венгрию, которая блокирует на уровне ЕС военную помощь Украине. Об этом Боррель сказал, прибыв на встречу министров обороны стран Евросоюза во вторник, сообщает Европейская правда.

Топ-дипломат ЕС пояснил, что Венгрия устроила блокаду из-за беспокойства, которые не касаются вопросов обороны – в частности, речь идет о правах меньшинств и деятельности венгерских компаний.

"Мы делаем все возможное, чтобы решить эти проблемы. Но они не имеют отношения к обороне – это вопрос защиты своих национальных интересов" , – сказал Боррель.

"Каждый защищает свои национальные интересы. Они имеют на это право, но должна быть определенная пропорциональность в том, как вы отстаиваете свои национальные интересы и последствия решения, которое вы блокируете" , – добавил он.

Боррель отметил, что в ЕС есть семь законодательных актов, которые ожидают одобрения, чтобы мобилизовать около 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Однако из-за позиции Венгрии средства выделить невозможно.

"Вчера министр иностранных дел, и я думаю, что сегодня министр Умеров напомнят нам о критических потребностях украинцев. Следовательно, мы должны их обеспечить. У нас есть ресурсы – вот что печально. У нас есть деньги. У нас есть способность, но мы все еще ждем решения по реализации недавно утвержденного Фонда помощи Украине" , – пояснил Боррель.

Накануне Боррель подтвердил, что взносы Венгрии в Европейский фонд мира не будут направляться на любую военную помощь Украине.