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ПВО в ночь на среду сбила 13 "Шахедов" – Воздушные силы
Российские войска в ночь на среду, 29 мая, атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 13 "Шахедов".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Россияне запустили 14 беспилотников из района Приморско-Ахтарска (РФ).
"В результате противовоздушного боя сбиты 13 "Шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях", - говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения противника привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.