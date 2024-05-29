ВСУ пытаются стабилизировать обстановку на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию на Покровском направлении, где больше всего столкновений, а также проводят мероприятия по укреплению обороны на Харьковском направлении.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 11:00 29 мая.

В общей сложности враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, 86 авиаударов с применением 96 КАБов, совершил около трех тысяч обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 187 - из реактивных систем залпового огня.

За вчера Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения личного состава и состав горюче-смазочных материалов противника.

Силы обороны продолжают сосредоточивать основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах на недопущении продвижения противника в глубину нашего государства, срыве выполнения им задач по установлению полного контроля над Донецкой, Луганской и частью Харьковской областей.

Уже сегодня произошло 28 боевых столкновений. Оккупанты совершили шесть авиаударов с применением 10 КАБов, 476 обстрелов позиций наших войск. Также российские террористы задействовали для ударов 46 дронов-камикадзе.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.

На Харьковском направлении с начала суток наши войска отражали две атаки противника в районе Липцев. Одно из боеприкосновений продолжается. Утраты русских окупантов уточняются. Подразделения наших войск проводят мероприятия по укреплению обороны. По уточненным данным за минувшие сутки в этом направлении враг потерял 195 человек. Также уничтожены танк окупантов, семь артиллерийских систем, одна РСЗО, 13 автомобилей и пять единиц специальной техники. Кроме того, повреждены два танка, три артиллерийских системы, восемь автомобилей и четыре единицы специальной техники.

На Купянском направлении с начала суток отбита атака в районе Степной Новоселовки. Еще одно боевое столкновение продолжается у Петропавловки.

На Северском направлении одну атаку российских захватчиков украинские воины отбили недалеко от села Выимка.

На Краматорском направлении с начала суток противник уже дважды пытался вытеснить наших воинов с позиций. Штурмовые действия враг безуспешно проводил в районах Ивановского и Клещеевки.

Как и за прошедшие сутки, наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении. Сейчас там продолжаются восемь боевых столкновений. С наибольшей интенсивностью враг действует вблизи Новоселовки Первой. Еще два вражеских штурма отражены, в частности, в районе Яснобродовки. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки на данном направлении.

По уточненным данным за минувшие сутки на Покровском направлении российский агрессор потерял 394 человека. Также уничтожены 15 боевых бронированных машин, пять автомобилей и три вражеских склада. Кроме того, поврежден вражеский танк, шесть боевых бронированных машин и девять артсистем.

На Кураховском направлении одна атака неподалеку от Красногорвики уже отбита. Противник успеха не имел. Потери захватчиков уточняются.

С начала суток на Времивском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг сегодня активных наступательных действий не проводил. На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.