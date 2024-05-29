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В Украину приехал заместитель министра финансов США
Сегодня, 29 мая, в Киев прибыл заместитель министра финансов Соединенных Штатов Америки Уолли Адейемо. Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов Америки в Украине, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Как отмечает посольство, во время визита Адейемо встретится с другими высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны США, а также следующие шаги по:
- усилению санкционного давления против Российской Федерации;
- усилиям, направленным на получение прибыли от замороженных активов Москвы.