В Украину приехал заместитель министра финансов США

Сегодня, 29 мая, в Киев прибыл заместитель министра финансов Соединенных Штатов Америки Уолли Адейемо. Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов Америки в Украине, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как отмечает посольство, во время визита Адейемо встретится с другими высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны США, а также следующие шаги по:

усилению санкционного давления против Российской Федерации;

усилиям, направленным на получение прибыли от замороженных активов Москвы.