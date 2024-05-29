ЦНС: Россияне используют ЗАЭС как военную базу для чеченских боевиков

Российские военные используют временно захваченную Запорожскую атомную электростанцию как военную базу для чеченских боевиков, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, на ЗАЭС находятся чеченские подразделения Росгвардии "Ахмат" (ОМОН и СОБР), обустроившие на станции базу. В одном из помещений чеченцы даже создали тир.

Как отмечает ЦНС, присутствие боевиков и их техники на станции оккупанты объясняют якобы охраной объекта, но на самом деле техника и боевики привлечены к патрулированию городом и репрессиям против украинцев.

Как сообщалось, одна из двух воздушных линий, питающая Запорожскую АЭС, отключилась ; в случае отказа последнего, на ЗАЭС произойдет очередной блэк-аут.