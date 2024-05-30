В Крыму прогремели взрывы, ГУР поразило катер типа "Тунец" – СМИ
В ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. В результате операции Главного управления разведки был поражен катер российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Об этом журналистам рассказал собеседник в Силах безопасности и обороны, сообщает Лига.net.
Российские пропагандистские Telegram-каналы писали, что около 02:30 оккупанты останавливали движение транспорта через Керченский мост. Местные жители в Керчи сообщали, что над городом было слышно "около 10 взрывов".
Впоследствии крымский "чиновник" Олег Крючков сообщил, что этой ночью были повреждены два парома – железнодорожный и автомобильный.
Собеседник издания не смог подтвердить поражение паромов, однако заявил, что бойцами ГУР был поврежден катер россиян КС-701 "Тунец".
"Тунец" – дизельный катер с алюминиевым корпусом, который, в зависимости от модификации, предназначен для разъездных работ или патрульных поездок, отдыха на воде. Длина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пассажировместимость – до шести человек. Такие катера в основном есть в собственности российских пограничников и МЧС.