В Тайване сообщили о резком увеличении войск КНР вокруг острова

Китай резко увеличил свое военное присутствие вокруг Тайваня, за прошедшие сутки направив на патрулирование вокруг острова 38 боевых самолетов, 7 кораблей ВМС и 4 судна береговой охраны. Со ссылкой на оборонное ведомство острова, сообщает Укринформ.

В ходе маневров 28 китайских самолетов, среди которых новейшие истребители Су-30, транспортные Y-8 и несколько беспилотников, пересекли срединную линию Тайваньского пролива и с севера и юго-запада вошли в зону распознавания ПВО острова. Некоторые из них приблизились на расстояние около 70 километров (39 морских миль) к тайваньской столице Тайбэя.

В последний раз такое количество боевых самолетов и кораблей тайваньские защитники фиксировали в прошлую пятницу, во второй день военных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг острова.