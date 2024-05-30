Ультраправые могут получить больше всего мест в Европарламенте – Politico

После выборов в Европарламент количество депутатов от ультраправых партий превысит количество депутатов от правоцентристской и проукраинской Европейской народной партии (ЕНП) президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом свидетельствует прогноз Politico, сообщает Европейская правда.

Такое распределение мандатов еще не означает, что ЕНП, являющаяся сегодня крупнейшим политическим блоком в Европарламенте, займет второе место, поскольку фрагментированные крайние правые партии почти наверняка не смогут объединиться. Однако это свидетельствует о том, что Европа двигается вправо.

Согласно прогнозу, ЕНП, стремящаяся получить первое место на выборах на следующей неделе, рассчитывает получить 170 мандатов. В то же время две основные правые группы – "Европейские консерваторы и реформисты" и "Идентичность и демократия" – претендуют на 144 места.

У ЕП есть и другие крайне правые партии, чьи депутаты почти гарантированно пройдут в парламент. "Альтернатива для Германии" по прогнозам получит 16 мест, а "Фидес" венгерского премьер-министра Виктора Орбана претендует на 10 мест.

Французская партия "Реконкиста" претендует на пять мест, польская "Конфедерация" – на шесть, а прокремлевская болгарская партия "Возрождение" – на три.

Таким образом, количество ультраправых депутатов Европарламента вырастет до 184.

Как эти ультраправые депутаты Европарламента объединятся после выборов, пока остается открытым вопросом.

Марин Ле Пен из "Национального объединения" из Франции поощряет премьера Италии Джорджию Мэлони сформировать ультраправую супергруппу в парламенте и стать одной из ведущих политических семей Европы.

Прогнозируют, что "Национальное объединение" станет ведущей национальной партией в группе "Идентичность и демократия", тогда как "Братья Италии" Мелони могут стать самой большой национальной партией в "Европейских консерваторах и реформистах".

Мэлони заявила, что открыта к сотрудничеству с любыми правыми партиями, но она также получила предложение объединиться с ЕНП фон дер Ляен.