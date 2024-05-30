Германия: Украина выполнила условия для старта переговоров о членстве в ЕС

Правительство Германии заявило, что Украина выполнила требования по проведению реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом в интервью агентству DPA заявила министр Европы в немецком правительстве Анна Лурманн, сообщает Европейская правда.

Чиновница призвала все страны-члены Евросоюза как можно быстрее согласовать проект переговорной рамки.

"По мнению немецкого правительства, Украина выполнила все требования для того, чтобы иметь возможность начать переговоры о вступлении в ЕС в июне" , – отметила она.

Накануне стало известно, что Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.

В ЕС все еще стремятся официально начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой до конца июня, но для этого необходимо единодушие всех государств Евросоюза, в том числе согласие Венгрии.

Июнь является ключевым месяцем, поскольку в июле начинается полугодовое председательство в Совете ЕС Венгрии, которая потенциально сможет воспользоваться полномочиями председательствующей для торможения решений по Украине.

К слову, межправительственная конференция Украина-ЕС, которую считают началом вступительных переговоров, почти наверняка не состоится 25 июня, как было ранее анонсировано в СМИ.