За сутки на фронте более 110 столкновений между ВСУ и войсками РФ – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести оборонную операцию и сосредотачивают основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах. За прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:30 30 мая.

По уточненной информации, в целом российский агрессор вчера нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением пяти ракет, 58 авиаударов (в том числе с применением 94 КАБ), более трех тысяч обстрелов, в том числе 127 – с применением реактивных систем залпового огня

Противник наносил авиационных ударов в районах населенных пунктов Липцы, Нескучное, Белый Колодец, Глубокое, Синельниково, Зеленое, Уды, Циркуны, Русская Лозовая, Вильча и Волчанск Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Дроновка, Лиман, Заречное, Евгеньевка, Воздвиженка, Северск, Верхнекаменское, Ступочки, Александрополь, Дружба, Северное, Константиновка, Большая Новоселка и Урожайное Донецкой области.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и два других важных объекта противника.

Сегодня по состоянию на это время произошло 28 боевых столкновений. Захватчики произвели 534 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов из разных типов вооружений, в том числе – 11 из РСЗО. Также российские войска нанесли четыре авиаудара с применением семи управляемых авиабомб и задействовали для своей безосновательной агрессии 63 дрона-камикадзе.

На Харьковском направлении отбита одна атака российских окупантов от Мурома на Старицу. Потери позиций не допущены. Враг опрокидывает на это направление дополнительные резервы из других участков. Наши войска продолжают меры по усилению устойчивости обороны.

За прошедшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 155 человек, из них 64 – безвозвратные и 49 единиц вооружений и военной техники. Уничтожены одна артиллерийская система, 16 автомобилей, три единицы спецтехники. Поврежден – один танк, одна РСЗО, семь артсистем и четыре автомобиля противника. Кроме того, поражены девять блиндажей и три склада боеприпасов.

На Купянском направлении с начала суток наши защитники успешно отразили атаку российских захватчиков в районе Степной Новоселовки. Продолжается бой вблизи Петропавловки. Вчера оккупанты потеряли на Купянском направлении 108 человек убитыми и ранеными. Среди прочего уничтожены танк, склад боеприпасов и наземный дрон окупантов.

На Лиманском направлении идет боевое столкновение в Серебрянском лесу.

На Северском направлении враг предпринял уже шесть попыток прорвать наши оборонные рубежи. Украинские воины умелыми действиями отразили атаку россиян в районе Белогоровки. Продолжается отражение пяти штурмовых действий противника вблизи Роздоловки.

На Краматорском направлении с начала суток наши подразделения воспрепятствовали трем атакам противника. В районе Клещеевки штурм уже отражен. Идут бои на локациях микрорайон Новый и Калиновка. Враг активизировался на Торецком направлении. Сегодня идет боевое столкновение вблизи Курдюмовки. Потери наших позиций не допущены, ситуация под контролем.

На Покровском направлении украинские защитники остановили два штурмовых действия российских захватчиков возле населенного пункта Сокол. С начала текущих суток потери окупантов составляют уже 77 человек убитыми и ранеными. Кроме прочего, враг лишился двух танков и четырех боевых бронемашин. Вчерашняя активность россиян на этом направлении привела к потере 264 человек, из них 124 – безвозвратные. Уничтожены один танк, шесть ББМ, средство РЭБ, два автомобиля и миномет противника. Повреждены два танка и четыре боевых бронированных машины.

На Кураховском направлении происходило семь боевых столкновений. Отражены пять вражеских атак в районах Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Ситуация под контролем сил обороны. В дальнейшем продолжаются бои вблизи Красногоровки и Уманского.

На Времивском направлении продолжается бой в районе населённого пункта Старомайорское, а на Ореховском направлении - вблизи Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении, на плацдарме на левом берегу реки Днепр, отражена атака врага в районе Олешковских Песков.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.