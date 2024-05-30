Чехия не может отправить в Украину почти половину закупленных снарядов из-за низкого качества – FT

Половина закупленных в рамках чешской инициативы боеприпасов для Украины не может быть отправлена на поле боя так быстро, как планировалось, из-за низкого качества. Об этом заявил Financial Times владелец крупнейшего поставщика снарядов в Центральной Европе, чешской группы CSG Михал Стрнад, сообщает Новое время.

Он подтвердил, что первые поставки артиллерийских боеприпасов в Украину в рамках инициативы начнутся в июне.

Около 50% снарядов, купленных по поручению чешского правительства в странах Африки и Азии, не были достаточно качественными для того, чтобы их сразу можно было отправить на фронт. Поэтому компания CSG вынуждена добавлять к некоторым из них недостающие компоненты собственного производства, сказал Стрнад.

На фоне роста цен с такими деталями возникают «большие проблемы», добавил он.

При этом чешская инициатива остается «на ходу», и CSG намерена доставить назначенную ей часть поставок, уточняет Financial Times.

Группа CSG и другие более мелкие чешские оборонные компании выступают в качестве посредников для закупки снарядов Украине за пределами ЕС.