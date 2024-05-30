Оккупанты снова начали штурмовать остров Нестрига на Херсонщине - ВСУ

В Херсонской области российские войска после длительной паузы начали снова штурмовать остров Нестрига. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Дмитрий Плетенчук, сообщает Зеркало недели.

Он сообщил об обострении на линии боестолкновения на южном направлении.

"Враг некоторое время аккумулировал свои силы для того, чтобы в очередной раз осуществить эскалацию. Связано это, в первую очередь, с тем, что идет подготовка к Саммиту мира. И это для россиян традиционный способ инструментария их геополитики" , - подчеркнул он.

За минувшие сутки на юге войска РФ совершили 19 штурмов, из них 12 — на ореховском направлении, в том числе в районе населенного пункта Старомайорское, шесть — в районе Крынок, где ВСУ удерживают плацдарм, и один — на остров Нестрига.

Ранее Дмитрий Плетенчук отмечал, что контроль над островом Нестрига существенно повысит качество контрдиверсионных мер.