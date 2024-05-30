Однопартиец Шольца призвал снять запрет на удары по РФ немецким оружием

Глава комитета Бундестага по иностранным делам от партии канцлера Германии Олафа Шольца СДПГ Михаэль Рот призвал предоставить Украине разрешение на использование оружия по целям на территории России. Об этом пишет Tagesschau, сообщает Новое время.

«Я настоятельно советую вам следовать за Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который выступил с этим предложением» , — сказал Рот в эфире радио Deutschlandfunk.

Шольц пока отверг это предложение, а правительство США пока обсуждает этот вопрос, отвергая опасения, что это пересечет красную линию и превратит страны НАТО в воюющие стороны.

«Красная линия — это международное право, эта линия не будет пересечена» , — подчеркнул он, говоря об украинских атаках на объекты в России.