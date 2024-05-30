На передовой с начала суток почти 50 столкновений – Генштаб

С начала суток количество боевых столкновений возросло до 49. Наибольшая активность врага продолжает наблюдаться на Покровском направлении. Силы обороны удерживают позиции и жестко отвечают попытки захватчиков идти вперед.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 14:30 30 мая.

В Сумской области противник нанес минометные обстрелы с территории России по приграничным селам Бачевск и Ободы.

На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения. Одна атака противника отбита. На другом участке наши подразделения принимают активные меры огневого поражения российских захватчиков.

Удар ракетой С-300 по Харькову агрессор нанес из района населенного пункта Малая Даниловка Белгородской области РФ. Вражеские войска избивали пятью управляемыми авиабомбами по Волчанску (по направлению российской Мясоедовки) и тремя УАБ – по Нескучному (по направлению Ушаковки, РФ).

На Купянском направлении количество штурмовых попыток окупантов возросло до трех. Идет боевое столкновение в районе населенного пункта Ивановка.

Противник сегодня активен и на Северском направлении. Здесь русские захватчики уже семь раз ходили в атаку. Продолжается отражение трех вражеских штурмов вблизи Роздоловки, еще одно сражение продолжается в районе Белогоровки. Украинские воины дают отпор оккупантам, ситуация под контролем.

На Краматорском направлении количество боевых столкновений за сегодняшний день увеличилось до шести. Штурмовые действия россиян вблизи Калиновки, Клещеевки и Нового отражены. Продолжается бой у Андреевки.

В Покровском направлении агрессор поддерживает высокую интенсивность атак и уже 12 раз пытался улучшить тактическое положение. Самая горячая зона на карте боевых действий – район села Новоалександровка Донецкой области, где в настоящее время наши воины отбивают три вражеских штурма. Также продолжаются бои вблизи Евгеньевки и Уманского. Остановлена атака окупантов в направлении населенного пункта Прогресс.

На Кураховском направлении Силы обороны в эти сутки отбивали уже восемь вражеских атак. Два боевых столкновения продолжаются в районе Красногоровки, где россияне пытаются прорвать наши рубежи обороны.

Также два боя продолжаются возле Урожайного. В целом на Времивском направлении враг сегодня трижды прибегал к атакам.

Три боевых столкновения продолжаются на Ореховском направлении. Здесь подразделение противника проводит штурм из Мирного на Малые Щербаки. Еще одно место противостояния – вблизи села Новоандреевка. Ситуация контролируемая, россияне получают достойный отпор.

На Приднепровском направлении количество боевых столкновений на левобережных плацдармах выросло до трех.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.