Close button
 Подписка за 50% - летняя акция!

На передовой с начала суток почти 50 столкновений – Генштаб

На передовой с начала суток почти 50 столкновений – Генштаб
Фото: Минобороны Украины

С начала суток количество боевых столкновений возросло до 49. Наибольшая активность врага продолжает наблюдаться на Покровском направлении. Силы обороны удерживают позиции и жестко отвечают попытки захватчиков идти вперед.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 14:30 30 мая.

В Сумской области противник нанес минометные обстрелы с территории России по приграничным селам Бачевск и Ободы.

На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения. Одна атака противника отбита. На другом участке наши подразделения принимают активные меры огневого поражения российских захватчиков.

Удар ракетой С-300 по Харькову агрессор нанес из района населенного пункта Малая Даниловка Белгородской области РФ. Вражеские войска избивали пятью управляемыми авиабомбами по Волчанску (по направлению российской Мясоедовки) и тремя УАБ – по Нескучному (по направлению Ушаковки, РФ).

На Купянском направлении количество штурмовых попыток окупантов возросло до трех. Идет боевое столкновение в районе населенного пункта Ивановка.

Противник сегодня активен и на Северском направлении. Здесь русские захватчики уже семь раз ходили в атаку. Продолжается отражение трех вражеских штурмов вблизи Роздоловки, еще одно сражение продолжается в районе Белогоровки. Украинские воины дают отпор оккупантам, ситуация под контролем.

На Краматорском направлении количество боевых столкновений за сегодняшний день увеличилось до шести. Штурмовые действия россиян вблизи Калиновки, Клещеевки и Нового отражены. Продолжается бой у Андреевки.

В Покровском направлении агрессор поддерживает высокую интенсивность атак и уже 12 раз пытался улучшить тактическое положение. Самая горячая зона на карте боевых действий – район села Новоалександровка Донецкой области, где в настоящее время наши воины отбивают три вражеских штурма. Также продолжаются бои вблизи Евгеньевки и Уманского. Остановлена атака окупантов в направлении населенного пункта Прогресс.

На Кураховском направлении Силы обороны в эти сутки отбивали уже восемь вражеских атак. Два боевых столкновения продолжаются в районе Красногоровки, где россияне пытаются прорвать наши рубежи обороны.

Также два боя продолжаются возле Урожайного. В целом на Времивском направлении враг сегодня трижды прибегал к атакам.

Три боевых столкновения продолжаются на Ореховском направлении. Здесь подразделение противника проводит штурм из Мирного на Малые Щербаки. Еще одно место противостояния – вблизи села Новоандреевка. Ситуация контролируемая, россияне получают достойный отпор.

На Приднепровском направлении количество боевых столкновений на левобережных плацдармах выросло до трех.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Новости

Популярные темы форума

analytics