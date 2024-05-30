Кабмин утвердил условия привлечения $7,9 млрд кредита от США
Украина и США договорились об условиях привлечения $7,8 млрд экономической помощи, предусмотренной в новом пр. Соответствующий проект соглашения между странами приняло украинское правительство. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Лига.Финансы.
"Это средства в рамках нового пакета американской помощи, которые будут направлены государственному бюджету", – сказал Шмыгаль на заседании правительства 30 мая.
Как уточнил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, в соглашении прописаны финансовые условия предоставления займа:
- фиксированная сумма на момент выделения средств;
- начисление процентов и корректировка с учетом инфляции не предусмотрена;
- после 15 ноября 2024 года президент США может отменить до 50% суммы возврата, после 1 января 2026 года президент США может отменить оставшуюся сумму.
В случае, если решение об отмене не было принято президентом США в определенный срок в течение 40 лет после предоставления такого финансирования, стороны договариваются провести переговоры о возможности такого возврата.
Также сегодня Кабмин поддержал решение о привлечении в 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка.
Эти средства будут направлены на кредитование малого и среднего бизнеса, уточнил Шмыгаль.
"В целом, в этом году Украина уже получила 11,8 млрд долларов международной финансовой помощи. Это, в частности, средства МВФ, средства Евросоюза по программе Ukraine Facility, средства других партнеров: Японии, Канады, Великобритании", – рассказал глава правительства.