НБУ прогнозирует снижение безработицы и рост зарплат в ближайшие два года
Вследствие войны напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще длительное время. На этапе восстановления страны конкуренция за новых работников только усилится, сообщает Экономическая правда.
Такие прогнозы делают в Национальном банке.
"В то же время она будет способствовать постепенному снижению безработицы - с 14,2% в 2024 году до 11,9% в 2025 и 10,6% в 2026 году, и достаточно быстрому росту реальных зарплат. По прогнозу НБУ, уже в 2025 году они превысят довоенный уровень", - говорится в сообщении.
Согласно информации НБУ, восстановление экономики побуждает бизнес активнее искать работников. Об этом свидетельствует стремительный рост количества вакансий на сайтах поиска работы.
В то же время количество резюме уменьшилось, а бизнес жалуется на нехватку персонала.
"Острее всего ощущается нехватка представителей рабочих специальностей, логистов и работников розничной торговли. Ключевой фактор - это последствия войны, прежде всего миграция и мобилизация", - сообщает Нацбанк.
Кроме того, опыт, навыки и требования кандидатов часто не соответствуют вакантным должностям. Как следствие, растет конкуренция за квалифицированных работников и соответственно, работодатели повышают зарплаты.
Напомним:
Национальный банк Украины фиксирует усиление нехватки квалифицированных кадров в банках и небанковских финансовых учреждениях.