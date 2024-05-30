Столтенберг поделился ожиданиями от июльского саммита НАТО по Украине

Во время июльского заседания НАТО, укрепление поддержки Украины будет одним из вопросов, который обсудят лидеры стран-членов альянса, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которого цитирует The Guardian.

По словам Столтенберга, во время заседания будут сделаны шаги по инвестированию в безопасность альянса, укрепление связей с партнерами, а также усиление поддержки Украины.

Он добавил, что вызовы, с которыми сегодня борется Украина, становятся все больше и сложнее. Победа страны зависит от решительной поддержки со стороны Североатлантического альянса.

"Поэтому на июльском саммите НАТО мы планируем поставить нашу поддержку на более прочный фундамент. В том числе за счет усиления роли НАТО в координации помощи в области безопасности и тренировок, а также многолетних финансовых обязательств" , - добавил генеральный секретарь НАТО.

В частности во время заседания поднимут вопрос усиления сотрудничества с партнерами НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Речь идет об Австралии, Новой Зеландии, Японии и других.

"На нашем завтрашнем заседании на уровне министров иностранных дел мы также обсудим, как преодолеть нестабильность в нашем южном соседстве, в том числе постоянную угрозу терроризма" , - добавил он.

Саммит НАТО

Саммит запланирован на 9-11 июля в Вашингтоне. Как рассказала вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, Украина рассчитывает на принятие решений со стороны союзников по усилению противовоздушной и противоракетной обороны страны. В частности, как она рассказала, вопрос приглашения Украины в НАТО остается в повестке дня.