ПАСЕ призвала страны ЕС продлить временную защиту украинским беженцам

Комиссия по миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы обратилась к европейским государствам с призывом продлить ранее предоставленный срок временной защиты или найти новые пути для законного пребывания украинцев на территориях этих стран, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает сайт ПАСЕ.

"Необходимо обеспечить законное и юридически безопасное присутствие населения Украины на своей территории и облегчение доступа искателей убежища к имеющимся правам", - говорится в документе, касающемся перемещенных лиц из-за границ Украины, пользующихся временной защитой в Европе.

Комиссия, в частности, просит государства-члены ЕС предоставить украинцам, пользующимся временной защитой, "право на постоянное проживание в принимающей стране после трехлетнего периода проживания".

В принятом проекте резолюции перечислен также ряд мер по помощи внутренне перемещенным лицам в Украине, включая скорейшее оказание гуманитарной помощи "с особым акцентом на потребности внутренне перемещенных детей и их семей".

Напомним, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за последние два года более 5,9 миллионов граждан Украины получили убежище в Европе, а более 500 000 находятся в других странах. Кроме того, в Украине насчитывается около 5 миллионов внутри перемещенных лиц.

Как сообщалось, только половина украинских беженцев в Германии, Польше и Чехии готовы вернуться домой, если для этого будут соответствующие условия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.