МИД Польши объявило об ограничениях для дипломатов из РФ: Захарова отреагировала

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил об ограничении на передвижение по территории страны для российских дипломатов за исключением посла, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил после встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС со ссылкой на Onet.

"Я только что сообщил о решении Польши в связи с участием России в гибридной войне против Евросоюза и Польши. На передвижение российских дипломатов в нашей стране будут введены ограничения" , — сказал министр, отметив, что в ближайшее время Посольство России в Польше получит из этого поводу соответствующую ноту.

Сикорский уточнил, что дипломатические работники Посольства РФ смогут передвигаться только в пределах Мазовецкого воеводства, в котором находится Варшава, а консулы — только в воеводствах по месту нахождения Консульства.

Глава МИД Польши выразил надежду, что другие страны последуют примеру Польши.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия введет ответные меры, сообщает "РБК".