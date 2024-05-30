МИД отреагировало на заявление премьера Грузии об "обвалившейся стране"

Министерство иностранных дел осудило очередное недружественное заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который назвал Украину "обвалившейся страной" и не увидел виновных в смертях десятков тысяч гражданских, сообщает Европейская правда.

Об этом, говорится в комментарии на сайте МИД.

Внешнеполитическое ведомство назвало неприемлемыми и возмутительными слова Кобахидзе по Украине и искаженные им оценки событий в государстве.

Там напомнили премьеру Грузии, что именно Россия напала на Украину и "ответственна за тысячи потерянных жизней, разрушение украинских городов и сел", тогда как он сам в своем заявлении ни разу не упомянул о государстве-агрессоре.

"Обидно наблюдать последовательную и постоянную деградацию политических заявлений премьера Грузии, которые в последнее время уже трудно отличить от заявлений российского руководства", – констатировал МИД.

Министерство призвало грузинских политиков воздержаться от аналогичных заявлений, которые "в очередной раз повторяют российские нарративы".

В четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сказал, что за гибель десятков тысяч людей в Украине никто не несет ответственности.

Недавно Кобахидзе также говорил, что оппоненты власти хотят "украинизации Грузии" и якобы "хотят открыть в Грузии второй фронт", а власть всячески им препятствует, чтобы сохранить мир.