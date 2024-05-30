Правительство Словении одобрило признание Палестинского государства

Правительство Словении в четверг, 30 мая, официально одобрило признание Палестинского государства, после чего это решение должен поддержать парламент, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении STA.

Указано, что про соответствующее решение проинформировал премьер-министр Словении Роберт Голоб после заседания Кабинета министров. Ожидается, что на следующей неделе решение утвердит парламент. Тогда Словакия окончательно признает Палестину независимым и суверенным государством.

"Путем к достижению мира является решение о создании двух государств. Это решение не направлено ни против кого, даже против Израиля, но это послание миру" , — сказал Глоб, передает AP.

Напомним, Норвегия, Испания и Ирландия 28 мая согласованным решением официально признали независимость Палестины.