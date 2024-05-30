Подписка за 50% - летняя акция!
ГСЧС: Россияне ударили по учебному заведению в Изюмском районе
Российские войска днем 30 мая нанесли удар по учебному заведению в прифронтовом населенном пункте Боровской общины Изюмского района, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в ГСЧС.
"Днем враг нанес удар по прифронтовому населенному пункту Боровской общины Изюмского района. В результате обстрела произошло разрушение одноэтажного здания учебного заведения и пожар на площади около 600 кв.м".
Пожарные работали под угрозой постоянных вражеских обстрелов. Предварительно жертв и пострадавших нет.