ГСЧС: Россияне ударили по учебному заведению в Изюмском районе

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Российские войска днем ​​30 мая нанесли удар по учебному заведению в прифронтовом населенном пункте Боровской общины Изюмского района, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в ГСЧС.

"Днем враг нанес удар по прифронтовому населенному пункту Боровской общины Изюмского района. В результате обстрела произошло разрушение одноэтажного здания учебного заведения и пожар на площади около 600 кв.м".

Пожарные работали под угрозой постоянных вражеских обстрелов. Предварительно жертв и пострадавших нет.