Глава "Укрэнерго" рассказал о ситуации с отключениями света в Украине

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая - это временное улучшение, обусловленное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций, сообщает Экономическая правда.

Об этом он сказал в эфире "УП".

Кудрицкий подчеркнул, что уже вскоре ситуация снова ухудшится.

"Согласно графику, уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова" , - отметил глава "Укрэнерго".

Напомним:

"Укрэнерго" заявило, что в пятницу, 31 мая, отключения электроэнергии не прогнозируются.

Сейчас плановые графики отключений не применяются, поскольку дефицит электроэнергии покрыли путем привлечения солнечной генерации, а также выхода из ремонта двух энергоблоков АЭС, заявил премьер Денис Шмыгаль.

В Украине могут возобновить ограничения электроэнергии, поскольку в ближайшие дни в ремонт выведут очередные энергоблоки АЭС, заявили в "Энергоатоме".

Ранее "Укрэнерго" не прогнозировало отключений на 28, 29 и 30 мая.